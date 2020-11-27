28 ноября Грузия вводит полный локдаун - комендантский час, остановка транспорта, дистанционка

Грузия вводит жесткий карантин на два месяца для сдерживания распространения COVID-19, но с обещанием послаблений на праздники.
Как сообщает Грузия Online, ограничения начнут действовать с 28 ноября и продлятся до 31 января.
Комендантский час до этого действовал только в семи городах, теперь же он распространяется на всю страну с 21:00 до 05:00 (исключение – предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января).
В Грузии будет действовать запрет на междугородние пассажироперевозки, кроме такси. Закроются кафе и рестораны (будет только доставка и продажа на вынос), кинотеатры, спортзалы, бассейны, музеи, детские сады, рынки, магазины, ТЦ (кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов зоотоваров, бытовой химии и прессы).
Школьники и студенты перейдут на дистанционную форму обучения. Прекращает работу муниципальный транспорт в Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди. Отелям разрешено работать только в формате мест для карантина. Работа горнолыжных курортов полностью прекращается.
С 24 декабря по 2 января ограничения будут немного ослаблены, разрешат работать рынкам, ТРЦ, общественному транспорту. Потом ограничения вернутся.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире