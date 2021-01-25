Детали В.о. голови Морської адміністрації України Андрій Глазков прокоментував дії мітингувальників

2021-01-25 20:09 126

 

В.о. Голови Морської адміністрації України Андрій Глазков прокоментував дії мітингувальників, які від імені українських моряків вимагають скасувати підтвердження кваліфікації кожні п’ять років.

«Я відзначу, що з ініціаторами мітингу ми спілкувались не один раз. Разом ми намітили шляхи реформи галузі, в тому числі одне з основних - введення тестової системи оцінки знань моряків. Ми презентували пілотний проект прозорої автоматизованої системи тестування. Ця система повністю нівелює людське втручання в екзамен. А це, у свою чергу, зводить до мінімуму можливі корупційні прояви», - зазначає Глазков.

За словами Андрія Глазкова, мета акцій протесту - дестабілізація ситуації в морській галузі і спроба зупинити реформи.

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Детали

В.о. голови Морської адміністрації України Андрій Глазков прокоментував дії мітингувальників 2021-01-25 20:09 126
Нападение на трех журналистов в Киеве: следствие вышло на Костю Калошу и Фесака - СМИ 2021-01-23 18:36 19103
Служба зовнішньої розвідки – філіал СБУ? 2021-01-22 15:46 357
Министр Малюська и его жена Рабчинская организовали коррупционную схему под крышей Минюста и НАИС - СМИ 2021-01-21 15:57 189