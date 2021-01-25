Детали В.о. голови Морської адміністрації України Андрій Глазков прокоментував дії мітингувальників

2021-01-25 20:09 126

В.о. Голови Морської адміністрації України Андрій Глазков прокоментував дії мітингувальників, які від імені українських моряків вимагають скасувати підтвердження кваліфікації кожні п’ять років.

«Я відзначу, що з ініціаторами мітингу ми спілкувались не один раз. Разом ми намітили шляхи реформи галузі, в тому числі одне з основних - введення тестової системи оцінки знань моряків. Ми презентували пілотний проект прозорої автоматизованої системи тестування. Ця система повністю нівелює людське втручання в екзамен. А це, у свою чергу, зводить до мінімуму можливі корупційні прояви», - зазначає Глазков.

За словами Андрія Глазкова, мета акцій протесту - дестабілізація ситуації в морській галузі і спроба зупинити реформи.