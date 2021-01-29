Мир фото Мужчина 14 раз выстрелил в жену-блогершу за откровенное видео в TikTok

2021-01-29 19:30 70

Блогершу из Бразилии Элиан Феррейру Сиолин во время ссоры расстрелял муж. Причиной конфликта стало откровенное видео, которое 35-летняя женщина опубликовала в TikTok.

Как сообщает Daily Mail, убийство произошло во время семейного барбекю. Муж Сиолин, 41-летний Алехандро Антонио Агилера Канталлупи, выстрелил в жену 14 раз, а затем совершил самоубийство.

Тела супругов обнаружили на заднем дворе загородного дома в муниципалитете Понта-Поран. Помимо огнестрельных ран, у Элиан выявили перелом правого плеча.

Правоохранители нашли на месте инцидента пистолет и несколько патронов. По неофициальной информации, свидетелем трагедии стала шестилетняя дочь пары.

Погибшая вела аккаунт в TikTok, где делилась короткими видео в откровенных нарядах. На нее были подписаны почти 60 тысяч человек.

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