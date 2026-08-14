Політика Влада ЄС домовилася з TikTok та Meta спільно протидіяти дезінформаціі щодо міграційної кризи в іспанській Сеуті

2026-08-14 08:24

Євросоюз разом з компаніями Meta та TikTok домовилися створити спеціальний канал із фахівцями з перевірки фактів для виявлення дезінформації, пов’язаної з міграційною кризою в іспанському автономному місті Сеута. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, що Європейська комісія провела зустрічі з представниками TikTok та Meta, щоб скоординувати заходи у відповідь на дезінформацію в інтернеті, пов’язану з ситуацією в іспанському анклаві.

Сторони домовилися створити "посилений механізм обміну інформацією та співпраці для зменшення впливу дезінформації на кризу в Сеуті", повідомили три особи, які знали про ці переговори.

Механізм слугуватиме контактним пунктом для платформ, фахівців з перевірки фактів та Європейської комісії, щоб швидко позначати контент для його перевірки та видалення у разі необхідності. Ці зусилля пов’язані з побоюваннями, що дезінформація сприятиме подальшим спробам нелегального перетину кордону Сеути 15 серпня.

Ще одна зустріч з представниками компаній запланована на кінець цього тижня.

Нагадаємо, наприкінці липня тисячі мігрантів прибули до Сеути - іспанського анклаву в Марокко, який є єдиним сухопутним кордоном ЄС з Африкою.

Як повідомляє сайт з перевірки фактів Maldita.es, причиною цього напливу стали поширені в інтернеті неправдиві повідомлення, в яких мігрантам обіцяли, що їх радо приймуть.