Світ TikTok опублікував підсумки 2025 року - визначено найпопулярніших виконавців, пісні та тренди

2025-12-13 14:40

TikTok опублікував підсумки 2025 року, назвавши найпопулярніших виконавців, пісні та тренди, що сформували глобальну музичну сцену.

Саме платформа з понад мільярдом користувачів стала головним рушієм музичних тенденцій - від відкриття нових імен до повернення старих хітів у чарти.

Головним глобальним артистом року став лос-анджелеський гурт Katseye, до складу якого входять учасниці з США, Південної Кореї, Швейцарії та Філіппін.

До десятки глобальних артистів TikTok також увійшли:

Katseye;

Алан Арієтта;

Enhypen;

Bad Bunny;

Stray Kids;

Тейлор Свіфт;

Леді Гага;

Fuerza Regida;

Біллі Айліш;

Аріана Гранде.

Серед найвірусніших моментів року - танцювальні флешмоби під треки Gnarly і Gabriela, які зібрали сотні мільйонів переглядів у TikTok і пройшли шлях від платформи до глобальних чартів Spotify та Billboard. Гурт Katseye після цього отримав номінацію на Ґреммі-2026 за найкращий попвиступ дуету чи гурту.

Піснею року TikTok обрав Pretty Little Baby Конні Френсіс, записану ще у 1962 році. Трек використали понад 28 мільйонів разів, а відео з ним набрали понад 68 мільярдів переглядів. Популярність у TikTok повернула пісню до Billboard Global 200 та Spotify-чартів.

За кількістю збережень треків абсолютною лідеркою стала Тейлор Свіфт - її пісні зберегли понад 3 мільярди разів.

Музичний тренд року - Anxiety від Doechii, створена на основі семплу Somebody That I Used to Know. Трек спричинив світовий танцювальний флешмоб і набрав понад 51 мільярд переглядів у TikTok. Артистка отримала п’ять номінацій на Ґреммі, зокрема за Пісню року та Найкращий кліп.

Авторкою року визнано EJAE -композиторку та співачку з Нью-Йорка, відому за роботою з Red Velvet, aespa, TWICE і LE SSERAFIM. Її прорив забезпечив саундтрек Golden до мультфільму Кейпоп-мисливиці на демонів, який очолив Billboard Hot 100 і отримав Ґреммі-номінації. EJAE також озвучила персонаж Румі - лідерку гурту HUNTR/X з цієї історії.