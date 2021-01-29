Детали Праздник весны: готовим подарки дорогим женщинам

2021-01-29 16:44 126

Международный женский день как птичка на часах — своим приходом напоминает, что снега уже тают, природа рождается заново, а прекрасная половина человечества вновь будет украшать мир своей красотой. В этот день принято радовать любимых дам приятными жестами. Подарок к 8 марта нужно готовить заранее. Поэтому предлагаем вам варианты, которые покажут близкому человеку, что вам важно, чтоб она улыбалась.

Выбираем подарок девушке

Наверное, вы не всегда рядом. Прикупите подушку-обнимашку в форме мужского плеча — с ней удобно спать и смотреть фильм. Это оригинальный презент подруге, который займет почетное место на кровати или диване, а также станет обязательным членом дружеских посиделок. Если не знаете вкусы достаточно хорошо, обратите внимание на подарочные наборы косметики для тела — гель, баттер, крем и скраб. Им нравятся вкусные ароматные штучки.



Жене — не только цветы



Какая дама не любит красивую посуду, аксессуары и духи. Подберите стильную сумочку, что завершит любой весенний образ, серебряный или золотой браслет, который “согреет” тонкое запястье, парфюм от Chanel. Вы же знаете предпочтения своей избранницы? Тогда вперед в торговый центр, за один поход реально сделать нужную покупку.

Актуальный подарок — впечатления. Возьмите возлюбленную и неожиданно поезжайте на уик-энд за город в романтичное место. Еще идея — учтите ее интересы и организуйте совместный мастер-класс: приготовления мяса, десертов, урок по живописи или гончарству. Найдите занятие для двоих — это очень сближает.



Не забудьте о сестре



Давно говорили родной кровинушке, что любите ее? Свои чувства можно выразить при помощи авторских сладостей, блокнотом для планирования дел, боксом с прикольными штуками, набором аромамасел или свечек для приятного аромата в квартире.



Что преподнести маме



Проявите заботу и побеспокойтесь об уюте: ищите тепленький домашний халат, плед, чтоб укрываться вечерами при просмотре сериала или же дарите букет тюльпанов вместе с вазой, которая дополнит интерьер в гостинной. А если задумались о косметике, то сделайте выбор в пользу подарочного сертификата на массаж, SPA-процедуры или beauty-день в салоне красоты.



Порадуйте дочку



Сюрприз вашей девочке зависит от ее возраста: если она ходит детский садик или младшую школу, найдите рюкзак с любимым героем из мультфильма, индивидуальную посуду (тарелка + чашка) с принцессой, детская косметика. Подростку подойдет в качестве презента ночник в форме фламинго, настольная или видеоигра, свитшот. А юной барышне, чей возраст ближе к числу 18, исполните мечту: подарите прогулку на лошади, Insta-фотосессию, отведите ее в парк развлечений.



Коллегам в офисе



Празднование начинается на работе. У вас тоже? Если вы в хороших отношениях с коллегой, подберите презент,, связанный с ее увлечением: шейкер для воды и протеиновых коктейлей спортсменке, планер с рисунком по фото, если она любит четкость и самодисциплину, флешку необычной формы (например, помада) той, кто выполняет много работы в компьютере.



Разрешите женщине чувствовать себя особенной: сделайте кофе в постель, скажите искренний комплимент, подарите приятные эмоции.

