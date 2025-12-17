ВІЙНА В Україні В Україні знайшли можливість вивільнити не менше 800 МВт електричної потужності

2025-12-17 12:37

В Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Телеграм.

Вона розповіла, що провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури.

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", – написала Свириденко.

За її словами, зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

"Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком. Нагадуємо, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу", – наголосила очільниця уряду.

Вона додала, що Міненерго і Держенергонагляд будуть тримати на контролі виконання рішення на місцях.

