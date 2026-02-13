Життя В чем встретить День святого Валентина: подборка стильных образов 2026

2026-02-13 14:43

День святого Валентина уже совсем скоро, и вопросом номером один для девушек в преддверии праздника всегда остается выбор наряда. Мы подобрали самые стильные образы, которые подойдут для романтического свидания.

Топ-10 образов на день Святого Валентина:

1. Оверсайз-рубашка с асимметричным кроем и легинсами либо брюками. Это будет смотреться нереально красиво и оригинально.

2. Шелковая блуза и юбка карандаш.

3. Белый брючный костюм с сапогами или ботильонами.

4. Красное платье с объемными рукавами. Носить такую модель можно как с каблуками, так и в паре с грубыми ботинками.

5. Трикотажный костюм в пастельных тонах. Данный образ отлично подойдет для аттракциона или катание на коньках.

6. Свитер с сердечками и джинсами. Принты с сердечками и поцелуйчиками могут украсить не только нарядные платья, но и являются очень актуальными для нарядов в стиле кэжуал. Такое решение очень подойдёт тем, кому важно выглядеть в этот день не только в духе праздника, но ещё и удобно.

7. Юбка в складку или шорты из брючной ткани, блуза и лоферы – в таком виде можно появиться и на работе, и в кино.

8. Штаны с завышенной талией и строгой блузой.

9. Кроссовки, свободные кожаные брюки и объемный свитшот. Целостным лук сделают аксессуары: модная плетеная сумка, вязаная черная шапка, солнцезащитные очки и крупная бижутерия.

10.Красный комбинезон с черным клатчем. Такой образ будет выгладить не только романтично, но и официально.

Напомним, что 14 февраля незамужние девушки смогут узнать, встретят ли они в этом году свою половинку. Считается, что если в это день девушка узнает имя первого встречного мужчины, так будет зваться и ее жених. Мы собрали интересные гадания, которые очень просты в исполнении и для них ничего особо не требуется.