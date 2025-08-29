Політика 60% поляків підтримали рішення Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу українцям

2025-08-29 16:44

Переважна більшість - 60% - поляків заявили про підтримку рішення президента Польщі Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу українцям. Про це свідчить результат опитування SW Research для Onet

Респондентам поставили запитання: "Чи підтримуєте ви рішення президента Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу громадянам України?". Більшість, а саме 59,8% учасників опитування, відповіли ствердно.

Протилежну думку висловив кожен четвертий респондент – 25,4%. Решта 14,7% опитаних вибрали варіант "не знаю/важко сказати".

Трохи більшу підтримку рішення президента висловили чоловіки (63,4%) ніж жінки (56,5%).

Опитування SW Research також показує, що вето має найбільшу підтримку у віковій групі 25-34 роки (73,5%), а найменшу – серед осіб, старших за 50 років (50,1%).

Рішення найчастіше підтримують респонденти з міст до 20 тисяч жителів (67,8%), тоді ж як з міст понад 500 тисяч жителів - 55,5%.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу певній категорії українських біженців. Він заявив, що соціальні виплати 800+ мають отримувати лиш українці, що працюють у Польщі, та пообіцяв підготувати власний законопроєкт.

