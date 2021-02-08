Мир фото Впервые в истории католичества в Синод епископов назначена женщина

2021-02-08 12:41

Папа Римский Франциск I впервые в истории католической церкви назначил женщину в Синод епископов - орган, который консультирует понтифика и обсуждает важные вопросы, связанные с церковью.

Папа предоставил право голоса уроженке Франции сестре Натали Бекварт, сообщает Vatican News.

Теперь Бекварт имеет право голоса в органе, который консультирует понтифика и обсуждает некоторые из наиболее спорных вопросов в католической церкви.

Сестра заявила, что будет помогать секретарю Синода в его работе и сопровождать его. По ее словам, это назначение означает "доверие к женщинам в церкви".

 

Ранее Папа Римский выступал за то, чтобы женщины принимали как можно больше участия в управлении церковью.

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