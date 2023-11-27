Жизнь Стихия в Одесской области: названо число пострадавших от переохлаждения

2023-11-27 15:39

В Одесской области 13 человек пострадали в результате непогоды. Такие данные обнародовала ГСЧС по состоянию на  понедельник, 27 ноября.

"На Одесщине восемь человек подверглись переохлаждению и пять пострадали в результате падения деревьев", - говорится в сообщении.

Во всей Украине спасатели отбуксировали 1083 транспортных средства, убрали 148 деревьев. Движение транспорта перекрыто на 13 автодорогах.

Сейчас обесточены 1844 населенных пункта. В местах временного отстоя находятся 1518 грузовых транспортных средств. На местах работает 1215 спасателей и 330 единиц техники.

Напомним, в Одесской области ранее было зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта Одессы.

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