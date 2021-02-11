Мир Лукашенко пообещал новые "честные и открытые выборы", а также назвал условия своего ухода

2021-02-11 17:00

 

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти проведут "честные и открытые президентские выборы", когда в стране проведут "политические реформы" и изменят конституцию. Об этом он заявил на Всебеларуском народном собрании.

"Мы живем в переходный период, надо сделать так, чтобы новое поколение пришло к власти. Это неизбежно <...> Нам придется честно, откровенно, искренне, не сдавая позиций провести открытые выборы. Когда мы отработаем все законы и конституцию – провести <...> И будет железный общественный договор, что честные, открытые выборы, под контролем кто там, чего хочет, выборы должны быть с законом для всех" – сказал он.

По словам Лукашенко, главное условие его "исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий".

"Если сложиться, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из сторонников нынешнего президента упасть не может", – заявил самопровозглашенный президент.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. Существенная протестная активность с той поры сошла на нет.

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