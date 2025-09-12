Політика Режим самопроголошеного Лукашенка у Білорусі звільнив та випустив до Литви 52 політв’язні

2025-09-12 10:27

Президент Літви Гітанас Науседа повідомив, що режим Александра Лукашенка у Білорусі звільнив 52 політв’язні. Про це політик повідомив у соцмережі Х.

За його словами, всі вони вже перетнули білоруський кордон і перебувають у Литві. Серед звільнених в’язнів - шестеро громадян Литви.

"Сьогодні 52 ув'язнених благополучно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна і постійний страх", - заявив литовський президент.

Науседа подякував президенту США Дональду Трампу за сприяння у звільненні в’язнів із Білорусі.

"Дуже багато. Однак у білоруських в'язницях, як і раніше, залишається понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, доки вони не отримають свободу", - підкреслив він.