Політика Режим самопроголошеного Лукашенка у Білорусі звільнив та випустив до Литви 52 політв’язні

2025-09-12 10:27

Президент Літви Гітанас Науседа повідомив, що режим Александра Лукашенка у Білорусі звільнив 52 політв’язні. Про це політик повідомив у соцмережі Х.

За його словами, всі вони вже перетнули білоруський кордон і перебувають у Литві. Серед звільнених в’язнів - шестеро громадян Литви.

"Сьогодні 52 ув'язнених благополучно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна і постійний страх", - заявив литовський президент.

Науседа подякував президенту США Дональду Трампу за сприяння у звільненні в’язнів із Білорусі.

"Дуже багато. Однак у білоруських в'язницях, як і раніше, залишається понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, доки вони не отримають свободу", - підкреслив він.

subscriber subscriber

Еще по теме

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог спростував заяву лукашенка про обмеження допомоги Україні

2025-07-03 10:27

Лукашенко заявил, что путин вторгся в Украину с территории Беларуси без его разрешения

2024-10-26 11:30

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Украину для встречи с Зеленским

2024-09-11 12:30

Лукашенко вдруг снова заговорил о переговорах и предложил место

2024-08-18 13:30

Еще новости в разделе "Політика"

Ізраїль не звертався до української влади щодо узгодження питань паломництва хасидів до Умані

2025-09-12 14:39

Режим самопроголошеного Лукашенка у Білорусі звільнив та випустив до Литви 52 політв’язні

2025-09-12 10:27

Володимир Зеленський порівняв атаку російських дронів на Польщу з початком анексії Криму

2025-09-11 16:46

Прем'єрка України підтвердила, що Київ отримав від Євросоюзу 1 млрд євро траншу

2025-09-11 13:35
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Ізраїль не звертався до української влади щодо узгодження питань паломництва хасидів до Умані 2025-09-12 14:39
Режим самопроголошеного Лукашенка у Білорусі звільнив та випустив до Литви 52 політв’язні 2025-09-12 10:27
Володимир Зеленський порівняв атаку російських дронів на Польщу з початком анексії Криму 2025-09-11 16:46
Прем'єрка України підтвердила, що Київ отримав від Євросоюзу 1 млрд євро траншу 2025-09-11 13:35