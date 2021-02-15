Курьезы Украинец сделал ложный вызов полиции, чтобы у его дома расчистили снег

2021-02-15 09:11

Житель села Грибова Рудня в Черниговской области позвонил в полицию и сказал, что убил своего отчима, в связи с чем просил прислать к нему правоохранителей и спецтехнику. 

"Заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь последний не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать", - сообщает Суспильне со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции региона Юлию Ковтун.

По ее словам, когда полицейские прибыли по вызову, звонивший признался, что придумал историю с убийством, чтобы у его дома расчистили снег.

На мужчину составили админпротокол за ложный вызов специальных служб. Ему грозит штраф в размере от 51 до 119 гривен.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Из-за снегопада в Украине ограничивают движение транспорта и переносят авиарейсы

2021-02-08 08:39

фото Мужчина 14 раз выстрелил в жену-блогершу за откровенное видео в TikTok

2021-01-29 19:30

В Украине создают новое силовое ведомство для расследования экономических преступлений

2021-01-29 08:28

В Одесской области из-за снегопада временно перекрыли трассы

2021-01-28 11:15

Еще новости в разделе "Курьезы"

Украинец сделал ложный вызов полиции, чтобы у его дома расчистили снег

2021-02-15 09:11

Полиция США разыскивает угонщика фургона с вакцинами от коронавируса

2021-02-05 22:12

В Германии придумали пиво, которое помогает бороться с коронавирусом

2021-02-04 22:00

Экс-президент Польши Лех Валенса из-за запросов жены ищет работу электрика

2021-02-03 10:14
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

Украинец сделал ложный вызов полиции, чтобы у его дома расчистили снег 2021-02-15 09:11
Полиция США разыскивает угонщика фургона с вакцинами от коронавируса 2021-02-05 22:12
В Германии придумали пиво, которое помогает бороться с коронавирусом 2021-02-04 22:00
Экс-президент Польши Лех Валенса из-за запросов жены ищет работу электрика 2021-02-03 10:14