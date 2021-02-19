Мир фото На Марсе совершил посадку особый робот NASA, который будет искать следы жизни

2021-02-19 19:30

NASA осуществило посадку марсохода Perseverance на красную планету. Главная его задача – исследовать Марс на предмет существования древней жизни. По мнению ученых, условия когда-то тут могли быть пригодными к появлению элементарной микробной жизни.

Новый аппарат сел на поверхность планеты в кратере Иезерово и уже сделал первый снимок, на котормо видна тень.

Марсоход направлялся к Красной планете более полугода – ракета-носитель Atlas V с ипрсоходом на борту стартовала с площадки на мысе Канаверал (США) 30 июля 2020 года.

 Perseverance сможет преодолевать по 200 метров в день, он оборудован 19 камерами и двумя микрофонами, которые должны впервые сделать запись звука на Марсе. Питание “руки” ровера осуществляется от небольшого ядерного генератора.

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