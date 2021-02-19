Детали ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ТЯЖЕЛО ДЫШАТЬ?

2021-02-19 11:01

Проблема воздухообмена в многоквартирных домах стоит довольно остро. Держать окно постоянно открытым проблематично: шум и выхлопные газы не делают пребывание дома комфортным. Зимой этот вариант вообще не рассматривается. Как итог, воздух в квартире становится грязным, им неприятно дышать. Такой нездоровый микроклимат негативно влияет на самочувствие и ощущение комфорта. Есть несколько способов, как решить эту проблему.

Установка очистителя воздуха

Качественный очиститель воздуха способен улучшить микроклимат. В нем, в зависимости от модели, установлены специальные фильтры, которые устраняют:

запахи;

химические соединения;

пыль;

пыльцу;

шерсть и т. д.

Также некоторые модели способны выполнять ионизацию, а также:

увлажнять;

ароматизировать;

вентилировать и т. д.

Этот прибор особенно актуален, если в квартире проживает аллергик.

Установка приточной вентиляции

Практически в каждой квартире есть общедомовая вытяжная система. Она, как правило, располагается на кухне и в ванной комнате. Такой способ вентиляции называется естественным. Вентиляционный канал выходит на крышу дома. Наиболее эффективно такая вытяжка работает только при существенной разнице температуры воздуха внутри и снаружи помещения, например, зимой. Летом она практически бесполезна, если нет постоянного притока свежего воздуха.

Вытяжная система отводит загрязненный воздух, насыщенный углекислым газом и различными химическими соединениями. И если в старых домах с деревянными оконными рамами поток с улицы способен проникать в квартиру, то массовая установка стеклопакетов свела этот эффект практически к нулю. Как итог — отсутствие естественной тяги.

Чтобы не держать окна постоянно открытыми, рекомендуется воспользоваться одним из таких решений;

приточный клапан на оконную раму;

механический проветриватель;

бризер.

Клапан на окно позволяет организовать естественный приток воздуха, а проветриватель и бризер — принудительный. Они имеют защиту от пыли, шума, а некоторые модели способны подогревать воздух, что актуально зимой.