ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ТЯЖЕЛО ДЫШАТЬ?

Проблема воздухообмена в многоквартирных домах стоит довольно остро. Держать окно постоянно открытым проблематично: шум и выхлопные газы не делают пребывание дома комфортным. Зимой этот вариант вообще не рассматривается. Как итог, воздух в квартире становится грязным, им неприятно дышать. Такой нездоровый микроклимат негативно влияет на самочувствие и ощущение комфорта. Есть несколько способов, как решить эту проблему.
Качественный очиститель воздуха способен улучшить микроклимат. В нем, в зависимости от модели, установлены специальные фильтры, которые устраняют:
Также некоторые модели способны выполнять ионизацию, а также:
Этот прибор особенно актуален, если в квартире проживает аллергик.
Практически в каждой квартире есть общедомовая вытяжная система. Она, как правило, располагается на кухне и в ванной комнате. Такой способ вентиляции называется естественным. Вентиляционный канал выходит на крышу дома. Наиболее эффективно такая вытяжка работает только при существенной разнице температуры воздуха внутри и снаружи помещения, например, зимой. Летом она практически бесполезна, если нет постоянного притока свежего воздуха.
Вытяжная система отводит загрязненный воздух, насыщенный углекислым газом и различными химическими соединениями. И если в старых домах с деревянными оконными рамами поток с улицы способен проникать в квартиру, то массовая установка стеклопакетов свела этот эффект практически к нулю. Как итог — отсутствие естественной тяги.
Чтобы не держать окна постоянно открытыми, рекомендуется воспользоваться одним из таких решений;
Клапан на окно позволяет организовать естественный приток воздуха, а проветриватель и бризер — принудительный. Они имеют защиту от пыли, шума, а некоторые модели способны подогревать воздух, что актуально зимой.