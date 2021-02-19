Детали ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕЛЕВИЗОРОВ XIAOMI

2021-02-19 11:16

Каждая современная семья имеет телевизор в квартире, а некоторые устанавливают их в разных комнатах: спальня, кухня и даже ванная. Очень популярны в последние 2-3 года телевизоры Xiaomi. Стоит подробнее разобраться в причинах такой популярности.

Главные преимущества

Доступная стоимость – один из ключевых факторов выбора. Full HD-панели стоят в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем аналогичные модели от Самсунг. Естественно, большинство пользователей сэкономит и купить более доступный вариант. Стоит отметить, что такая экономия проходит без ущерба качеству.

Качество используемых материалов – фирменная особенность китайского бренда. Даже в бюджетных моделях используется очень качественный пластик, который не деформируется, не скрипит при нажатии. Если речь идёт об устройствах премиум-класса, то здесь используется качественный металл, гарантирующий долговечность изделий.

Дизайн – сильная сторона Xiaomi. Над каждой моделью работают именитые современные дизайнеры, поэтому никто даже не подумает, что в квартире установлена недорогая ТВ-панель.

Главный критерий выбора – качество изображения. Стоит отметить, что компания использует матрицы от Самсунг, считающиеся лучшими в мире. В сочетании с минимальными рамками или полным их отсутствием пользователь получает сочную картинку с реалистичными цветами и высокой контрастностью.

Отдельно стоит отметить и фирменные особенности китайской электроники:

качественный звук;

управление с телефона (просмотр фото и видео, установка приложений и т. д.);

искусственный интеллект PatchWall (телевизор выбирает контент, исходя из популярных запросов пользователя);

голосовое управление.

И это далеко не все преимущества.

Есть ли недостатки?

Электроника Xiaomi практически лишена недостатков. Исключение составляют лишь модели, которые покупаются в Китае. В таких устройствах нет русификации, они достаточно сложные в настройке. Кроме того, пользователя ждёт много рекламы, отсутствие Google Play. Поэтому лучше выбирать телевизоры в интернет-магазинах своей страны.