Мир ВСЕ ЗА И ПРОТИВ ПОКУПКИ СМАРТФОНОВ XIAOMI

2023-01-07 18:05

Китайские смартфоны Xiaomi заработали репутацию добротных девайсов, которые не опускаются ниже поставленной планки. Покупая такое устройство, вы знаете, что оно не подведет и обеспечит вас базовым набором функций, которые вы получите по приятной цене. При этом телефон Ксиоми славится не только пресловутым сочетанием цена/качество. В интернет-магазине Elmir вы найдете как бюджетные смартфоны, которые обладают минимумом возможностей, так и флагманские модели, функционал которых не уступает лучшим гаджетам Apple и Samsung.

Достоинства смартфонов Ксиоми

Говоря о преимуществах Xiaomi, обязательно стоит упомянуть такие нюансы:

 

  • они действительно дешевые – экономия средств по сравнению с покупкой Айфон, Самсунг и даже Хуавей может достигать от 20 до 60%, и все благодаря низкой марже на смартфоны Сяоми, которые не требуют от покупателей переплачивать за имя;
  • у них превосходные экраны – матрица решает, а в мобильных телефонах данного бренда установлены дисплеи с современными IPS- и OLED-технологиями;
  • открытость – в случае покупки смартфонов Ксиоми вы сможете обмениваться данными не только при помощи Bluetooth, но и с использованием ИК-порта;
  • наличие NFC – это самый бюджетный телефон с возможностью бесконтактной оплаты.

 

Отдельно стоит упомянуть качество сборки и дизайн гаджетов Xiaomi. Они собираются из высококачественных комплектующих деталей лучшими мастерами. Что касается дизайна, вы без проблем найдете как гаджет в молодежном корпусе, так и телефон строгого стиля.

Недостатки смартфонов Xiaomi

Правда, есть у Ксиоми и несколько минусов. В первую очередь, это относительная незащищенность операционной системы Android, хотя такого минуса лишен лишь один производитель из США. Также стоит упомянуть внутреннюю рекламу, которая поначалу раздражает, а позже ее совершенно не замечаешь. Рекламодателем выступает MIUI, который «загладил вину», предложив множество полезных внутренних функций.

 

И еще один минус Xiaomi – низкая цена аппаратов. Сегодня всех настолько поглотила погоня за статусом, что дешевый гаджет воспринимается как нечто низкокачественное. Но пока одни переплачивают за имя и несколько лишних мегапикселей, другие экономят, получая отличный смартфон с невероятным функционалом.

 

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