Экономика IKEA, Xiaomi, Apple, Google сворачивают бизнес в Китае из-за коронавируса

2020-01-30 12:13 171

Шведская компанию IKEA заявила, что временно закрыла все свои магазины в Китае из-за вспышки коронавируса. По данным Reuters, решение закрыть все свои 30 магазинов последовало за объявлением крупнейшего в мире мебельного ритейлера в среду, что он закрывает около половины своих магазинов и сокращает часы работы.

Также китайская компания Xiaomi приняла решение о временном закрытии всех офлайн-магазинов в стране в связи со вспышкой нового коронавируса. Все физические магазины будут закрыты с 28 января по 2 февраля, возобновление работы планируется на 3 февраля.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания принимает дополнительные меры предосторожности для своих сотрудников и клиентов в китайском регионе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку смертельной болезни. Чтобы обезопасить свой персонал в Китае от опасного вируса, закрыли два фирменных магазина, а в других просто сократили рабочие часы.

Также Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване из-за вспышки коронавируса. Сотрудникам компании, которые уже находятся в стране, порекомендовали уехать как можно скорее и работать из дома как минимум две недели.

Авиакомпания Lufthansa и ее дочерние предприятия SWISS и Austrian Airlines до 9 февраля прекращают полеты в Китай из-за вспышки смертоносного коронавируса. Но полеты в Гонконг будут выполняться по плану.

Также канадская авиакомпания Air Canada и французская авиакомпания Air France прекращают полеты в Китай. В авиакомпании отмечают, что соответствующее решение принято после рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая.