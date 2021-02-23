Фото-видео фото 23 февраля исполняется 89 лет Центральному железнодорожному вокзалу Киева - эти фото стоит увидеть

2021-02-23 14:45

Сегодня, 23 февраля исполняется 89 лет главным транспортным воротам столицы - Центральному железнодорожному вокзалу Киева.

В этот день в 1932 году было введено в эксплуатацию здание Центрального железнодорожного пассажирского вокзала.

Интересно, что по первому проекту его должны были открыть в 1907 году. Оданко сроки не были выдержаны — рабочий бросил окурок на кучу древесной стружки, случился пожар, уничтоживший почти все строение и часть платформ. В результате знание и вся местная инфраструктура претерпела кардинальных изменений.

Ниже уникальные архивные фото, на которых видно, как первоначально выглядел этот вокзал. Примечательно, что в его нынешней архитектуре четко прослеживаются тенденции и решения, которые были заложены инженерами почти девять десятилетий назад.

 

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