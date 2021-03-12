Детали Скандально відомий нікопольський прокурор Сергій Лупашку – серед претендентів на посаду керівника САП

2021-03-12 14:02

На сьогоднішній день до участі в конкурсі на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі допущено 128 осіб. Про це на брифінгу в Офісі Генерального прокурора повідомила голова конкурсної комісії Катерина Коваль.

Серед відомих претендентів на посаду керівника САП - діючий в.о. керівника Максим Грищук, прокурори САП Сергій Козачина, Андрій Перов і Ігор Семак, глава комітету з питань правової політики Верховної Ради Андрій Костін, екс-керівник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк і голова правління ТI Україна Андрій Вишневський.

Несподівано для експертів, до кола претендентів на посаду керівника САП потрапив і Сергій Лупашку, перший заступник керівника Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області. Нікополь в Дніпропетровській області за останні роки став одним з регіональних центрів поширення нелегального грального бізнесу. У місті десятки салонів та казино, які вже навіть і не маскуються під інтернет-кафе, розповідають місцеві. Тоді як правоохоронці, зокрема місцева прокуратура, закриває на це очі.

В тому таки Нікополі Сергій Лупашку відомий як учасник гучної бійки зі стріляниною в місцевому кафе «Діоніс». Скандал трапився в ніч з 16 на 17 вересня минулого року. За словами місцевих, Лупашку відпочивав у закладі разом з власником «Діонісу» Юрієм Серпіковим. Чоловіки вживали алкоголь. У ході відпочинку між ними та іншими відвідувачами трапився конфлікт, в ході якого Лупашку розпочав стрілянину в опонентів. Стріляв з власного пістолета «Форд», після викинув його. Пізніше зброю в кущах знайшли, але Лупашку заявив, що ще раніше пістолет в нього викрали. Прокурору вдалось «зам’яти» справу, а проти тих, по кому він стріляв, було порушено кримінальне провадження, повідомляє паблік «Наш Нікополь».

Великі питання у місцевих і до статків прокурора та його родини. У декларації за 2019-й рік Лупашку вказав заробітну платню в 450 тисяч гривень, квартиру в Нікополі, земельну ділянку в Дніпропетровській області, два авто - Volkswagen Tiguan та Mitsubishi Lancer. Більш цікава декларація у його матері – Людмили Лупашку, прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області. Матір нікопольського прокурора задекларувала 3 квартири в Дніпрі, заробітну платню в 440 тисяч гривень, та ще 765 тисяч заощаджень. Останнє поповнення в декларації Людмили Лупашко - земельна ділянку біля міста Дніпра з кадастровим номером 1221486200:02:044:0008, площею у шість соток, яку вона придбала зі значною «знижкою», адже виклала за неї всього 25 000 грн, хоча на сайтах оголошень про продаж земельних ділянок ціна за сотку такої землі стартує від 1000 $ доларів США. Цікаво, що сусідом пані Людмили є її рідний син – нікопольський прокурор Сергій Лупашку, який з 12.07.2016 має у власності земельну ділянку з кадастровим номером 1221486200:02:044:0074. Проте у своїх деклараціях про майновий стан прокурор чомусь не зазначає відомості про цю земельну ділянку.

Наявність такої кількості нерухомості в родині Лупашку місцеві пояснюють просто: Людмила Лупашку в Дніпрі супроводжує кримінальні провадження у сфері економіки. Схема роботи проста: на підставі звернень громадських організацій або інших зацікавлених сторін прокурор відкриває кримінальні провадження, санкціонує обшуки та арешти майна. Далі це майно в арешті знаходиться роками, поки за зняття арешту не заплатять «відкупні» або ж його передають АРМА - Агентству з розшуку та менеджменту активів. Пізніше це майно за безцінь розпродують «потрібним» людям.