Життя НАБУ та САП завершили досудове розслідування справи колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова

2026-01-01 14:41

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього віцепрем’єр-міністра України та ще п’ятьох осіб. Про це повідомляє НАБУ.

НАБУ не розкриває ім'я фігуранта, проте з опису зрозуміло, що мовиться про Олексія Чернишова, який нині проходить підозрюваним у зловживанні службовим становищем та участі в корупційній схемі з будівництвом.

Один зі столичних забудовників розробив схему незаконного отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу. Для цього він звернувся до тодішнього голови Міністерства розвитку громад та територій.

Міністр разом із держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директором державного підприємства створили умови для передачі земельної ділянки цьому ДП. Далі підприємство у незаконний спосіб уклало інвестиційні договори з визначеною забудовником компанією.

Забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир пропорційно вартості земельної ділянки. Щоб мінімізувати цю частку, землю та розташовані на ній будівлі оцінили майже у п’ять разів дешевше за ринкову вартість. Різниця між реальною та заниженою оцінкою перевищила 1 млрд гривень.

Реалізації схеми завадив арешт земельної ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

Слідство встановило, що за сприяння в оборудці забудовник надав міністру та визначеним ним особам знижки на квартири у вже збудованих житлових комплексах.

Вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій ціні близько 30 тисяч гривень за кв. м.

За даними правоохоронців, екс-міністр одержав неправомірну вигоду у вигляді знижок на загальну суму понад 14,5 млн гривень. На більшість незаконно одержаних квартир накладено арешт.