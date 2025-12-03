НАБУ і САП завершили розслідування щодо причетності народного депутата до "відмивання" більше 9 млн гривень

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чинного народного депутата України у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.
Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.
Так, спершу понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії родича під виглядом оплати за надання "правових послуг". Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.
Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, удаючи ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 209 КК України, що передбачає ередбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену повторно.