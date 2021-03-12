Детали Дом во сколько этажей лучше строить?

2021-03-12 17:13

Пока планету лихорадит от пандемии коронавируса, многие украинцы решили обзавестись собственным домом, в котором не будут страшны никакие карантинные ограничения. В собственном доме можно собраться с близкими и дорогими людьми на улице, у барбекю или бассейна, поиграть с детьми или любимыми питомцами, в общем – жить полноценной жизнью, а не сидеть взаперти или куда-то идти в маске.

Выбирая варианты строительства дома, многие украинцы упираются в один из главных вопросов –во сколько этажей его строить? И здесь на помощь придет логика и тщательный анализ. Давайте же подумаем вместе.

Следует отчетливо понимать, что в компании Dom4m под заказ делают одинаково хорошо как проекты одноэтажных домов, так и проекты двухэтажных, трехэтажных, с мансардой... А значит, выбрать вариант по душе сможет каждый. Мы же начнем наш беглый анализ.

Плюсы одноэтажного дома

Во-первых, в одноэтажном доме все пространство гораздо лучше адаптировано под нужды человека – нет необходимости подниматься и спускаться по лестнице, все гораздо доступнее и делается быстрее.

Во-вторых, уборка в одноэтажном доме совершается гораздо проще и быстрее.

В-третьих, проблем с коммуникациями гораздо меньше – не нужны такие мощные насосы для систем водоснабжения, обогрева и канализации.

Минусом одноэтажного дома можно назвать распространенность подобных построек в жилых секторах практически всех городов во всех регионах нашей страны.

Плюсы двух- и более этажного дома

Наиболее очевидным преимуществом многоэтажного дома можно назвать экономию пространства. То есть, если застройщик располагает относительно небольшим земельным участком, то придется возводить дом в несколько этажей, чтобы оставить место под гараж, хозпостройки, зоны отдыха и ландшафтные изыски.

Кроме этого, внешний вид домов в несколько этажей гораздо симпатичнее, и из верхних окон, как правило, открываются гораздо более красивые виды и пейзажи, чем из окон одноэтажных домов. Как говорил поэт, «большое – видится на расстоянии».

Неоспоримым минусом при строительстве многоэтажных домов можно считать относительное удорожание сметы из-за усиленного фундамента и наличия плит перекрытий. А еще любые работы на высоте всегда окажутся проблематичнее и уж точно не дешевле. Плюс ко всему, строительство лестницы – это также дополнительные расходы, на которые скупиться нельзя.

Выбор за вами!