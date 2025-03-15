Политика Трамп потребовал от мэра Вашингтона убрать с улиц столицы США все палатки с бездомными

2025-03-15 09:32

Американский президент Дональд Трамп требует от мэра Вашингтона Мюриэль Боузер убрать все палатки с бездомными с улиц столицы. Об этом в среду, 5 марта, он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что округ Колумбия (официальное название Вашингтона) "должен стать чистым и безопасным".

"Мы сообщили мэру Вашингтона, что она должна убрать все неприглядные лагеря бездомных в городе, в том числе находящиеся у здания Госдепартамента и возле Белого дома", - говорится в посте.

При этом Трамп пригрозил, что если Боузер не будет принимать необходимые меры, то "мы будем вынуждены сделать это за нее".

Ранее Bloomberg со ссылкой на доклад бывшей президентской администрации сообщил, что количество бездомных в США возросло до исторического максимума за 20-летнюю историю наблюдений. Как объяснило издание, рост бездомности в целом обусловлен высокой арендной платой и отсутствием доступного жилья, а также наплывом мигрантов, ищущих убежища на границе США с Мексикой.