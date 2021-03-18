Экономика Как повлияет открытие рынка земли на объемы кредитования в 2021 году

2021-03-18 13:24

Кредитные учреждения готовят продукты в связи со стартом 1 июля 2021 года свободного оборота земель сельскохозяйственного назначения, но существенной активности банков в первый год не стоит ожидать.

Об этом предупредили банкиры в ходе круглого стола «Кредитование агросектора: какие продукты финансирования бизнеса банки предлагают клиентам», проведенного онлайн «Финклубом».

«Я ожидаю предложения со стороны финансовых организаций, не обязательно банков, о помощи фермерам в выкупе паев, которые сейчас находятся в аренде. Но большой активности в первый год либерализации мы не ожидаем. Опросы показали, что к продаже предлагается только 10% всего банка земли, обрабатываемой. И, соответственно, ограничение относительно возможности приобретения – по 100 гектаров и только физлицам – будет влиять на продуктовое предложение. Радикальных изменений в 2021 году не ожидаем», – говорит заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская.

«В 2021 году мы не ожидаем роста. Будем наблюдать и анализировать», – говорит заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Николай Алферов. «Рынок земли будет активным в 2022 году – после точечных кейсов второго полугодия 2021-го», – прогнозирует руководитель развития продаж агронаправления ПУМБ Владимир Онищук.

Одна из проблем – банки кредитуют аграриев под будущий урожай, то есть на период до года, тогда как превращение земли в залог открывает путь к долгосрочному кредитованию. «Рынок земли повлияет на то, что аграрии смогут делать долгосрочные инвестиции и обращаться в банк, понимая, что это их земля, и они будут просить длинные деньги. И здесь возникает вопрос к банкам, готовы ли они идти в длинные кредиты», – говорит начальник управления развития агробизнеса Банка Альянс Андрей Дальчанин.

«Хозяйства с 2-5 тысячами гектаров говорят, что купили бы землю, но где взять деньги? Идем в банки, но у них тоже проблема – длинная ликвидность и ее цена», – говорит руководитель отдела развития продаж агробизнеса Альфа-Банка Андрей Махинич. Поэтому он не ожидает всплеска финансирования в 2021 году.

Заместитель члена правления Креди Агриколь Банка Александр Чеснакофф подтверждает, что в покупке земли сложное упражнение – это как «уйти в длинную», что нехарактерно для банковского рынка Украины, в отличие от Франции, где кредитуют на 5-15 лет. Есть еще и другие проблемы и ограничения. «Как финансировать покупку банка земли для предприятия, если это пока не разрешается? В Украине есть много умных людей и будут найдены интересные способы это сделать», – говорит Александр Чеснакофф.

«Вызовом для банков является то, как организовать юридически и процессно финансирование фермеров для покупки паев. Потому что мы понимаем, что владельцем становится физическое лицо, но анализируем бизнес юрлица. И как это внутри банка «завернуть», чтобы придерживаться нормативных актов», – говорит Владимир Онищук.

В каждом банке рабочие группы работают над этой проблемой. «Мы готовим продукт под рынок земли, но каким он будет, увидим ближе к открытию рынка. У нас много дискуссий внутри, как это правильно сделать», – говорит начальник отдела «ОТП Агро Фабрика» ОТП Банка Иван Ерко.

«Еще есть время. С 1 июля это не начнется массово, но мы ожидаем с 2022 года, что по 50-100 гектаров будут покупать, а возможно, те фермеры, которые обрабатывают до 2 тыс. гектаров, договорятся со своими пайщиками о выкупе 300-400 гектаров. Мы рассчитываем, что за первый год сможем на 50-70% увеличить свой портфель», – сказал Владимир Онищук.

Банкир говорит, что землю могут покупать не фермеры, а рантье. «Есть мнение, что покупкой земли воспользуются инвесторы, которые в агро не разбираются, а будут покупать землю и таким же образом предоставлять ее в аренду агропредприятиям. Я скептически отношусь к тезису, что каждый житель села сможет оформить на себя землю и начать заниматься агропроизводством. Чтобы начать бизнес, нужна не только земля, но и определенные средства на покупку трактора, оборудования, семян, средств защиты растений. В начале никто не даст кредит, это будет или частный займ или собственные средства», – пояснил Владимир Онищук.

Из опыта Европы, говорит он, проходит 7-10 лет, и земля увеличивает стоимость в два-три раза. «Поэтому инвесторы будут покупать землю, рассчитывая на двукратную – троекратную отдачу через 5-10 лет. При этом будут сдавать землю в аренду, которая может не покрывать процентных ставок по кредиту на ее покупку», – предупредил господин Онищук.

Источник: Finclub