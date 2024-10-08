Политика Польские фермеры угрожают перекрыть границу с Украиной: новая блокада продлится несколько месяцев

2024-10-08 21:37

 

Польские фермеры могут начать снова протестовать на границе с Украиной. Ожидается, что акция будет проводиться с 8 октября по 31 декабря 2024 года перед пунктом пропуска "Медика – Шегини".

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины (ГТС). Там отметили:

  • информация о возможных протестах поступила от "польской стороны";
  • если протесты начнутся, то затронут движение грузовых транспортных средств – ожидается, что фермеры будут их блокировать;
  • в настоящее время оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

"По информации от польской стороны, местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста посредством блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика – Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года. В случае начала забастовки и дальнейших изменений ситуации будем информировать вас дополнительно", – говорится в сообщении.

Польские протесты на границе с Украиной

Протесты польских аграриев на границе с Украиной длились с ноября прошлого года по апрель этого. Главное требование протестующих было ограничения импорта сельхозпродукции из Украины, и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят территорию этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты проходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу поляки "стреляют себе в ногу", так как в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

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