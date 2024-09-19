Политика Банки Турции начали массово отказывать компаниям из рф в проведении международных платежей

2024-09-19 13:35

Банки Турции начали массово отказывать компаниям из рф в проведении платежей в Европейский Союз и другие страны. Об этом пишет The Moscow Times.

Источники из числа импортеров и посредников рассказали, что европейские банки постепенно начали отказывать в приеме платы за товары от поставщиков, представляющих российский бизнес, говорит один из импортеров. В частности, при попытке заплатить за товар через Турцию поставщик из Болгарии попросил его перевести деньги через общедоступную страну.

Усиленное внимание со стороны европейских кредитных организаций привело к тому, что с начала сентября банки Турции отказывают в проведении транзитных платежей. Даже предоставление банку дополнительных документов о поставке не решает проблему.

В Турции обычно находилось два-три банка, которые охотно проводили платежи за российские товары в другие страны, но в последнее время работа усложнилась даже с ними. В большинстве случаев сложности возникают при оплате в долларах и евро, но теперь также сложно проходят платежи и в юанях.

При этом формально не проводящий транзитных платежей турецкий госбанк Emlak Katılım на фоне отказа других кредитных организаций от таких операций ввел за них дополнительную комиссию.

Эксперты считают, что причина может заключаться в том, что турецкие банки стали больше опасаться санкций или их банки-корреспонденты теперь предъявляют повышенные требования к платежам из Турции.