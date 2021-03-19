Мир Кейт Бланшетт станет сестрой экс-президента США Дональда Трампа

2021-03-19 08:44

Актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в предстоящей автобиографической драме Джеймса Грэя "Время Армагеддона".

По данным Screen Daily, картина расскажет о студенческих годах режиссера, которые он провел в частной школе Кью-Форест.

Экс-президент США Дональд Трамп был выпускником школы, а его отец Фред Трамп входил в совет директоров. Кейт Бланшетт сыграет в фильме Мэриэнн Трамп-Бэрри, американского адвоката и федерального судью, которая в 1983 году была назначена в Окружной суд США по округу Нью-Джерси президентом Рональдом Рейганом.

"Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа — и это самое странное предложение, которое я когда-либо произносил вслух. На съемочной площадке она проведет всего лишь три дня, чем сделает мне огромное одолжение. Ей предстоит произнести довольно длинную речь, и это, поверьте, будет незабываемым шоу. Я постарался воссоздать настоящую речь, насколько мог, по памяти", - сказал Джеймс Грэй.

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