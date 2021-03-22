Детали Після зняття Марусі Звіробій з виборів у «Буковельскому» окрузі соцопитування показало суттєві зміни - експерт

2021-03-22 16:02

Політичний експерт Кирило Сазонов констатував зростання напруження у 87-му виборчому окрузі після зняття Марусі Звіробій з виборчих перегонів на користь «свободівця» Руслана Кошулинського.

На своїй сторінці Facebook він наводить результати телефонного опитування проведенного Українськю соціологічною службою за яким «відстань між першими чотирма кандидатами - всього 1,5%».

За його інформацією, четверка лідерів виглядає наступним чином:

Ноняк - 18,6%

Кошулинский - 18,2%

Вирастюк - 17,3%

Шевченко - 17,1%

Втрату лідерських позицій Шевченка, на думку експерта, спричинило не лише зняття кандидата від ЄС, на користь представника «Свободи». Проти Шевченко працює також і карантин по статусу "червоної зони" і велика кількість захворілих в регіоні. «ось тут виборець здається вже трошки інакше подивився на працюючий під час карантину «Буковель», - вважає політексперт.

Сазонов прогнозує, високу ймовірність фальсифікацій і зловживань в процесі голосування і підрахунку голосів, оскільки явка буде не високою – на рівні 30 відсотків, то вирішувати все буде буквально десятки чи сотні голосів.

«Явка нижча за 30% при різниці між лідером і четвертим у 1,5% це просто адська суміш. Агітувати далі не має жодного сенсу. Ключове завдання - довести свого виборця до дільниці. Вирішувати будуть десятки чи сотні голосів. Уявляєте, яка буде рубка, фальсифікації, битва в комісіях? Я боюсь навіть уявити собі це...», - пояснює Сазонов.

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