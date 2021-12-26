Украина Укрзализныця запустила Буковельский экспресс

2021-12-26 14:00

На маршруте Буковельского экспресса используется современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Компания Укрзализныця запустила Буковельский экспресс в туристические места Карпат. Он будет курсировать по маршруту Львов-Ясиня-Львов, сообщается на сайте УЗ в субботу, 25 декабря.

Этот поезд будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию ​​Ясиня в 12:25. Он будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и т.д.

Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 16 января, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Новым поездом пассажиры могут менее чем за пять часов доехать до станции Татаров (Буковель), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до курорта Буковель.

Кроме того, поезд будет удобен для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скалам Довбуша, которые находятся в Яремче; самому длинному селу в Украине – Микуличин; к виадуку в Ворохте, построенному в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселку Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат – самого высокого горнолыжного курорта украинских Карпат.

В УЗ отметили, что экспресс будет удобен для пассажиров, путешествующих из Киева и обратно поездом №91/92 Киев – Львов – Киев. В случае отсутствия мест на прямые поезда они смогут добраться до украинских Карпат только с одной удобной пересадкой.

На маршруте Буковельского экспресса используется современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. В составе дизель-поезда три вагона – 170 мест.