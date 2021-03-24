Фото-видео фото + видео Тайваньский контейнеровоз сел на мель и полностью заблокировал Суэцкий канал

2021-03-24 10:41

В Египте грузовой контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное море. Из-за инцидента на месте образовалась пробка из морских судов.

Как сообщает Sky News, судно под названием Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine село на мель в узком судоходном канале.

Из-за этого около 15 кораблей застряли за грузовым судном, в то время как южная часть канала также оказалась заблокирована.

Несколько буксиров окружили судно в попытке переместить его. По словам местного чиновника, этот процесс может занять до двух дней.

Справка: Суэцкий канал имеет ширину до 350 метров и глубину до 20 метров, он позволяет сообщения между Европой и Азией максимально коротким путем, вместо обхода Африки или перевозки грузов по суше.

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