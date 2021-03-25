Из Суэцкого канала из-за погодных условий не могут освободить судно Ever Given, которое, направляясь из Китая в Нидерланды, застряло в море. Усилия, направленные на вытеснение 400-метрового контейнерного судна из Суэцкого канала, которое заблокировало движение в обе стороны, замедлил ночной отлив.
По данным СМИ, сейчас судно блокирует транзит в обоих направлениях через один из самых загруженных в мире каналов перевозки товаров, связывающие Азию и Европу.
Фирма морских услуг GAC заявила, что усилия по освобождению судна с помощью буксиров продолжаются, однако условия ветра и огромные размеры судна мешают операции.
Как показывает программное обеспечение для отслеживания кораблей, Ever Given внес незначительные изменения в свое положение за последние 24 часа, несмотря на развертывание нескольких буксиров, чтобы перетащить его в глубокую воду.
Напомним, в Египте в среду, 24 марта, грузовой контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное море. Из-за инцидента на месте образовалась пробка из морских судов.
Как сообщает Телеграм-канал Ateo Breaking, очередь в Суэцкий канал растянулась до Индии.
"На восстановление движения потребуются еще несколько дней", - говорится в сообщении.