Мир Египет конфисковал контейнеровоз Ever Given и требует 900 млн долларов компенсации

2021-04-15 15:43

Cуд по экономическим делам города Исмаилия в Египте постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по Суэцкому каналу. Владелец не получит судно, пока не выплатит компенсацию в размере 900 млн долларов, сообщает Shorouk.

"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться..., пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - цитирует издание осведомленный источник.

Иск в суд подала администрация Суэцкого канала, которая руководствуется соответствующей статьей египетского Закона о морской торговле. В компенсацию вошли затраты администрации каналы по снятию Ever Given с мели, ремонт контейнеровоза, а также потери канала.

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель, перекрыв важнейшую транспортную артерию для прохода кораблей, сняли с мели его только 29 марта. Власти Египта заявили, что теряли около 14 млн долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала.