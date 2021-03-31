Детали Действительно ли iPhone теряет позиции?

2021-03-31 13:03

В интернете появились горячие обсуждения о том, что «яблочная» продукция понемногу уходит. Дело в том, что Билл Гейтс в феврале 2021 года заявил, что предпочтение отдает смартфонам на платформе Android. Сказал он это в одном из чатов Clubhouse, который работает пока только на iOS.

Но действительно ли это заявление Гейтса указывает на потерю позиций Apple? На самом деле бывший владелец Microsoft имеет два телефона, хотя Android ему нравится больше из-за предустановки приложений. Вы можете купить iPhone 12 Pro перейдя по ссылке, но давайте разберемся, насколько это еще актуально.

є iPhone — для богатых?

Популярный миф о том, что смартфоны с ОС iOS используют только богатые, уже перестал быть реальным. Если раньше этот телефон был частью имиджа и показателем успешности, то теперь у него появились достаточно качественные конкуренты на Android.

Почему же iPhone до сих пор стоит внимания? Он обладает такими характеристиками:

превосходная камера — особенно в iPhone 12 Pro и похожих моделях;

отличная производительность за счет качественного процессора;

прочный корпус с новыми видами напыления;

быстрая зарядка;

экран с отличным качеством, глубиной цвета.

Основные свойства и характеристики iPhone становятся только отличным дополнением. Постоянное развитие функционала и внутренних возможностей значительно упрощает использование развлекательного контента, работы и других процессов. Так что вряд ли этот бренд смартфонов потеряет свою популярность, наоборот — в ближайшие годы будет активно развиваться.