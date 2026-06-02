Економіка З 1 липня весь бензин буде зі спиртом і зміниться маркування пального: замість А-92, А-95 буде E5, E10 та B7

2026-06-02 08:24

З 1 липня на АЗС в Україні поступово переходять на європейські маркування пального: E5, E10 і B7 замість А-92/А-95 тощо.

E5 / E10 — бензин із 5% або 10% біоетанолу

B7 — дизель із до 7% біодобавок

Октанові числа (типу 95, 98) повністю не зникають — їх просто будуть паралельно вказувати.

Біоетанол додається в межах стандартів і для більшості сучасних авто (після ~2000 р.) це безпечно. Ризики можуть бути лише для дуже старих машин або застарілих паливних систем.

У Мінекономіки запевняють, що це не спричинить подорожчання пального, а більшість автомобілів уже адаптована до таких змін.

Бензин на українських АЗС не подорожчає після запровадження з 1 липня 2026 року обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензинів відповідно до європейських стандартів Е5 та Е10. Уже сьогодні частина мереж АЗС реалізує пальне з біоетанолом без зростання ціни, а в окремих випадках таке пальне навіть дешевше за звичайний бензин. Про це розповів заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він наголосив, що біоетанол виробляється в Україні, що дозволяє мінімізувати логістичні витрати та забезпечити доступну собівартість бензину. Загалом використання біоетанолу є звичною практикою для країн Європейського Союзу, а український автопарк переважно готовий до таких змін. Абсолютна більшість автомобілістів може бути спокійна за технічний стан свого транспорту. Двигуни, випущені після 2000 року, вже адаптовані до використання бензину з часткою біоетанолу.

Також заступник Міністра спростував побоювання щодо можливого дефіциту кукурудзи чи впливу на продовольчий ринок: Для виробництва необхідного Україні обсягу біоетанолу – близько 200-300 тисяч тонн на рік – потрібно орієнтовно 600-800 тисяч тонн кукурудзи. Водночас Україна щороку вирощує близько 30 мільйонів тонн цієї культури. Тому це не вплине на продовольчу безпеку. Навпаки, в процесі виробництва біоетанолу отримуються цінні високобілкові корми, що збільшує доступ до протеїнів для тваринництва та сприяє здешевленню виробництва м’яса.

Також він підкреслив, що нові вимоги не створять додаткового навантаження для аграріїв через необхідність переобладнання резервуарів для зберігання палива, адже аграрна техніка переважно працює на дизельному пальному.