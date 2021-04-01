Детали «Зрада» не удалась: в Украине пресекли попытку РФ заменить первого замсекретаря СНБОУ

2021-04-01 16:20

Первый заместитель секретаря СНБОУ стал мишенью для пророссийских сил. Об этом пишет интернет-издание Новости Украины – From-UA.

Демченко начал трудовой путь с должности третьего, второго секретаря визового отдела консульского управления МИД Украины. А с июня 2020 года является первым заместителем секретаря СНБОУ.

Руслан Демченко работал на государственной службе при разных президентах Украины, что свидетельствует о профессионализме и политической неангажированности.

Пророссийские силы неоднократно пытались дискредитировать Демченко. Не стал исключением и 2021 год. К примеру, 11 марта СНБОУ поручил СБУ выяснить обстоятельства ратификации в 2010 году «харьковских соглашений» о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины. После этого в СМИ появилась информация, что якобы Демченко, который в то время являлся замминистра иностранных дел Украины, занимался подготовкой этих документов.

Но провокация не удалась. МИД Украины выступил с официальным опровержением, так как Демченко получил полномочия заниматься двусторонними отношениями с РФ только 27 апреля 2010 года — через шесть дней после подписания «харьковских соглашений».

В дискредитации Демченко активно участвуют СМИ, известные своей пророссийской ориентацией. Напрашивается вывод, что Россию не устраивает его кандидатура на посту первого заместителя секретаря СНБОУ. «Пятая колонна» в Украине разыгрывает карту «зрада», пытаясь заменить Демченко на выгодную для Москвы кандидатуру.