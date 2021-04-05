Мир фото Сильвестр Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко - стали известны детали

2021-04-05 14:23

Актер, сценарист и режиссер Сильвестр Сталлоне станет режиссером новой ленты, посвященной украинским боксерам братьям Кличко.

Первоначально съемки планировалось начать осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки сместились на осень нынешнего года. В апреле 2022 года планируется кинопрокат фильма "Братья - легенды".

Слай является хорошим приятелем Виталия и Владимира Кличко, присутствовал на боях украинских чемпионов и всегда их поддерживал.

Девять лет назад они втроем стали сопродюссерами мюзикла "Рокки", в котором рассказывалась история легендарного киноперсонажа Рокки Бальбоа.

Экс-спортсмены уже не первый раз становятся героями кинематографа. В 2011 году вышла немецкая кинокартина Кличко. Владимир Кличко также сыграл самого себя в картине "11 друзей Оушена" в 2001 году, а также в фильмах "Красавчик" и "Красавчик-2" в 2007 и 2009 годах. В 2013 году он снялся в "Кровью и потом: анаболики".