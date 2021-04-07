Мир фото 12 апреля состоится первый в истории управляемый полет вертолета на Марсе

2021-04-07 11:01

Вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс с ровером Perseverance, сдел первый снимок на красной планете.

"Мини-вертолет располагался под марсоходом и готовился к посадке на поверхность. Цветной кадр демонстрирует дно марсианского кратера Йезеро", - говорится в сообщении агентства.

В NASA предполагают, что Ingenuity будет посылать в агентство несколько фото, сделанных во время испытательных полетов.

Также на 12 апреля запланирован , который станет первым летательным аппаратом на другой планете.