Мир фото 12 апреля состоится первый в истории управляемый полет вертолета на Марсе

2021-04-07 11:01

Вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс с ровером Perseverance, сдел первый снимок на красной планете. 

"Мини-вертолет располагался под марсоходом и готовился к посадке на поверхность. Цветной кадр демонстрирует дно марсианского кратера Йезеро", - говорится в сообщении агентства.

В NASA предполагают, что Ingenuity будет посылать в агентство несколько фото, сделанных во время испытательных полетов.

Также на 12 апреля запланирован , который станет первым летательным аппаратом на другой планете.

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