Вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс с ровером Perseverance, сдел первый снимок на красной планете.
"Мини-вертолет располагался под марсоходом и готовился к посадке на поверхность. Цветной кадр демонстрирует дно марсианского кратера Йезеро", - говорится в сообщении агентства.
В NASA предполагают, что Ingenuity будет посылать в агентство несколько фото, сделанных во время испытательных полетов.
Также на 12 апреля запланирован , который станет первым летательным аппаратом на другой планете.