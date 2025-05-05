Мир Трамп намерен резко сократить бюджет NASA, но выделить миллиарды на марсианские программы

2025-05-05 13:32

Администрация Дональда Трампа намерена сократить примерно четверть бюджета NASA на 2026 год. План экономии предусматривает уменьшение количества экипажа на Международной космической станции и объемов проводимых на ее борту исследований, сообщает The Verge.

В частности, согласно бюджетной инициативе президента Трампа, предполагается сокращение расходов на МКС на 508 миллионов долларов.

"Это приведет к уменьшению численности экипажа и сосредоточению ограниченных исследовательских возможностей станции на задачах, связанных с программами исследования Луны и Марса. Также предусматривается сокращение на 2,265 миллиарда долларов финансирования космических научных миссий, включая прекращение миссии по обратной транспортировке образцов с Марса", - пояснили журналисты.

Одновременно предлагается выделить миллиарды долларов на программы, ориентированные на Марс.

"Компания SpaceX, вероятно, будет претендовать на это финансирование для поддержки беспилотного полета Starship на Марс, запуск которого Илон Маск анонсировал на следующий год. Еще 7 миллиардов долларов предусмотрено на исследование Луны. В документе предлагается постепенно отказаться от использования ракеты SLS и капсулы Orion, разработанных NASA, в пользу коммерческих предложений", - сказано в сообщении.

В проекте бюджета также сокращены на 1,161 миллиарда долларов расходы на исследования Земли, в том числе полностью прекращается финансирование спутников для мониторинга климата, отнесенных к низкому приоритету. Расходы на экологические авиационные программы уменьшаются на 346 миллионов долларов.