Спорт 19-річним форвардом мадридського Реала Ендріком дуже зацікавився Марсель

2025-10-17 13:30

Форвард мадридського Реала Ендрік може залишити іспанську команду цієї зими. Про це повідомляє ESPN.

За наявними даними, бразильському нападнику не подобається, що його рідко ставлять на гру, і він розглядає можливість відходу з Реала. Вказується, що за ситуацією з 19-річним нападником спостерігає Марсель.

Зазначається, що наразі Ендрік відновлюється після травми стегна, отриманої в травні минулого сезону. Нападник може бути відсутнім на полі близько п’яти місяців.

Варто зазначити, що контракт бразильця з Реалом підписаний до 2030 року.

У минулому сезоні Ендрік провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 голів і зробив 1 результативну передачу.