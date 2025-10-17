Спорт 19-річним форвардом мадридського Реала Ендріком дуже зацікавився Марсель

2025-10-17 13:30

Форвард мадридського Реала Ендрік може залишити іспанську команду цієї зими. Про це повідомляє ESPN.

За наявними даними, бразильському нападнику не подобається, що його рідко ставлять на гру, і він розглядає можливість відходу з Реала. Вказується, що за ситуацією з 19-річним нападником спостерігає Марсель.

Зазначається, що наразі Ендрік відновлюється після травми стегна, отриманої в травні минулого сезону. Нападник може бути відсутнім на полі близько п’яти місяців.

Варто зазначити, що контракт бразильця з Реалом підписаний до 2030 року.

У минулому сезоні Ендрік провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 голів і зробив 1 результативну передачу.

subscriber subscriber

Еще по теме

Український воротар Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в міланському Інтері

2025-10-15 09:35

Артем Довбік прокоментував прикрий момент з двома незабитими пенальті поспіль в матчі Ліги Європи

2025-10-11 09:32

Форвард Динамо Ерік Рамірес на правах оренди переходить до чеського Богеміанс

2025-09-10 14:46

Форвард Александр Ісак прийняв остаточне рішення більше не виступати за Ньюкасл

2025-08-13 09:35

Еще новости в разделе "Спорт"

19-річним форвардом мадридського Реала Ендріком дуже зацікавився Марсель

2025-10-17 13:30

Легендарний форвард Ліонель Мессі влаштував міжнародний турнір для юних футболістів

2025-10-16 13:35

Нападник англійської збірної Гаррі Кейн побив рекорд Гаррі Лінекера серед бомбардирів

2025-10-16 09:31

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд продовжить свою угоду з Евертоном ще на 4 роки

2025-10-15 12:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

19-річним форвардом мадридського Реала Ендріком дуже зацікавився Марсель 2025-10-17 13:30
Легендарний форвард Ліонель Мессі влаштував міжнародний турнір для юних футболістів 2025-10-16 13:35
Нападник англійської збірної Гаррі Кейн побив рекорд Гаррі Лінекера серед бомбардирів 2025-10-16 09:31
Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд продовжить свою угоду з Евертоном ще на 4 роки 2025-10-15 12:30