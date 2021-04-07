Детали Люди прямо говорят: а зачем нужна такая власть, если вопросы с вакциной решают не Зеленский & Co, а оппозиционер Медведчук? – Долгачев

2021-04-07 15:02

Украинские СМИ откровенно заявляют, что фраза депутата Анны Колесник "Нужно валить из этой страны" стала настоящим сигналом от "Слуги народа" своим избирателям. Такое мнение высказал в своей колонке на сайте "Корреспондент" журналист Эдуард Долгачев.

"Действительно, поставьте себя на место простого украинца. И что он должен думать о политике власти под руководством Владимира Зеленского, если даже политическая элита – народный депутат, обладающий льготами, получающий многотысячную компенсацию за жилье, имеющий зарплату 35 000+ гривен и ежемесячную доплату "в конверте" в несколько тысяч долларов – призывает "валить из этой страны?" – подчеркнул аналитик.

По мнению журналиста, простой украинец приходит к выводу, что даже депутат от "Слуги народа", т. е. представитель политической элиты, оценивает результаты политики Зеленского и "зеленых" как "ужас-ужас-ужас".

Публицист обратил внимание на то, что власть во главе с Зеленским провалила вакцинацию, а затем развязала целую репрессивную войну против оппозиционера Виктора Медведчука, который договорился о производстве вакцины в Украине.

"На словах Зеленский называет себя и премьер-министра Шмыгаля "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом". А на практике Украина под властью Зеленского & Co стала последней страной Европы, где началась вакцинация. Каждый день умирает несколько сотен украинцев, но максимум, что смогли сделать "зеленые" – это купить 500 тысяч доз дешевой копии британской вакцины под названием "Ковишилд" да 215 тысяч доз китайской "Коронавак". Капля в море, если даже не брать во внимание, что это вакцины с низкой эффективностью", – подчеркнул публицист.

"А против оппозиционного политика Виктора Медведчука, который договорился о лицензии на производство вакцины и проработал вариант производить этот жизненно важный препарат на украинском заводе в объеме 500-600 тысяч доз в месяц, власть развернула политические репрессии", – добавил он.

К тому же время Долгачев заявил, что простые украинцы задаются вопросом, какой толк от власти во главе с Зеленским, если жизненно важный вопрос вакцины от COVID-19 решает оппозиционный политик?

"С другой стороны, если оценивать логику Зеленского и "слуг" с точки зрения людей, дрожащих за свои кресла, тогда все логично. Ведь так миллионы простых украинцев могут задуматься – а зачем вообще нужна такая власть, если такие глобальные вопросы решает не Зеленский & Co, а оппозиционный лидер Медведчук?" – констатировал аналитик.

По словам журналиста, власть во главе с Зеленским демонстрирует одни только провалы – в экономике, в привлечении инвестиций, в деле мирного урегулирования на Донбассе и т. д.

"На словах "зеленые" хвастаются, какие они "профессионалы" в экономике. А на деле Национальный банк оценил падение ВВП по итогам 2020 года на уровне "минус 4 %". "Зеленые" решили побить рекорд Яценюка, который на майдане кричал про "європейські стандарти життя", а, став премьером, опустил всю Украину в "экономический ад"?!" – возмутился Долгачев.

Публицист также напомнил, что Зеленский не выполняет свое обещание принести мир на Донбасс.

"На словах Зеленский на выборах призывал, что "нужно просто перестать стрелять", а, став властью, "зеленые" занимаются имитацией мирного процесса. Ни Минские соглашения не выполняют, ни какого-то нового реального плана по прекращению войны на Донбассе не предлагают. Пафосные обещания провести обмен пленными "всех на всех" так и остались пустыми словами", – резюмировал публицист.

"В общем, скандал с депутатом, которая призвала "валить из этой страны" еще не раз вернется к "слугам" и Зеленскому в виде бумеранга. Ведь фактически депутат от партии власти одной строкой огласила приговор деятельности и Зеленского, и Шмыгаля, и Разумкова, и правящей политической силе "Слуга народа", – заключил журналист Эдуард Долгачев.

Источник