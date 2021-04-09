Детали Арахамия обманул Зеленского: Вместо инвестиций грузинские олигархи захватили порты и железную дорогу

2021-04-09 15:36

«Индустриальная группа Грузии» Давида Бежуашвили, которая в прошлом году зашла на украинскую железную дорогу и в порты, принялась монополизировать отечественные активы и выстраивать свои бизнес-схемы на убытках государственных предприятий Украины.

Представительство «Индустриальной группы Грузии» в Украине осуществляет компания «Рисоил С.А.» - занимается логистикой в портах Чорного моря, продажей подсолнечного масла, перевалкой грузов. В эту группу входят такие компании, как «Рисоил», «Рисоил-Херсон» ( концессионер херсонского порта), «Дженерал контейнер сервисес» ( грузоперевозки на «Укрзализныци»). Ключевые лица: Хота Хадишвили, Александр Минов и Иракли Эзугбая. Последний был руководителем железной дороги Грузии, но после обвинения в хищениях денег приехал руководить «Укрзализныцей». Назначен он был в сентябре прошлого года, а уволен в марте этого года с должности коммерческого директора «Укрзализныци». По совместительству управлял компанией «Дженерал контейнер сервисес» из упомянутой грузинской группы.

Иракли Эзугбая только за полгода успел нанести убыток «Укрзализныци» в 7 млрд грн, опустив тарифы на грузоперевозки и подняв объемы перевозок «Дженерал контейнер сервисес», необходимые «Рисоил-Херсон» для выполнения условий договора концессии по херсонскому порту, где отмечено увеличение «до 80% части доставки грузов в порт ж/д, водным, и другими видами транспорта, кроме автомобильного».

При этом в самом херсонском порту уже также пошел передел рынка в пользу грузин, а именно ликвидированы якорные стоянки, которыми пользовались украинские компании и платили за это бюджету 100 млн грн ежегодно. Для сравнения, «Рисоил -Херсон» платит бюджету Украины всего 12 млн грн в год за пользование портом. Другими словами, за 12 млн грн концессионного платежа грузины захотели лишить бюджет страны 100 млн грн налогов от пользователей якорных стоянок. Подробнее тут.

К «Индустриальной группе Грузии» непосредственное отношение имеет глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. На фото ниже он вместе с главой этой группы Давидом Бежуашвили.