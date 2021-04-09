Детали Арахамия обманул Зеленского: Вместо инвестиций грузинские олигархи захватили порты и железную дорогу

2021-04-09 15:36

«Индустриальная  группа Грузии» Давида Бежуашвили, которая в прошлом году зашла на украинскую железную дорогу и в порты, принялась монополизировать отечественные  активы и выстраивать свои бизнес-схемы на убытках государственных предприятий Украины. 

Представительство «Индустриальной  группы Грузии» в Украине осуществляет компания «Рисоил С.А.» - занимается логистикой в портах Чорного моря, продажей подсолнечного масла, перевалкой грузов. В эту группу входят такие компании, как «Рисоил», «Рисоил-Херсон» ( концессионер херсонского порта), «Дженерал контейнер сервисес» ( грузоперевозки на «Укрзализныци»). Ключевые лица: Хота Хадишвили, Александр Минов и Иракли Эзугбая. Последний был руководителем железной дороги Грузии, но после обвинения в хищениях денег приехал руководить «Укрзализныцей». Назначен он был в сентябре прошлого года, а уволен в марте этого года с должности коммерческого директора «Укрзализныци». По совместительству управлял компанией «Дженерал контейнер сервисес» из упомянутой грузинской группы

Иракли Эзугбая только за полгода успел нанести убыток «Укрзализныци» в 7 млрд грн, опустив тарифы на грузоперевозки и подняв объемы перевозок  «Дженерал контейнер сервисес», необходимые «Рисоил-Херсон» для выполнения условий договора концессии по херсонскому порту, где отмечено увеличение «до 80% части доставки грузов в порт ж/д, водным, и другими видами транспорта, кроме автомобильного».  

При этом в самом херсонском порту уже также  пошел передел рынка в пользу грузин, а именно ликвидированы якорные стоянки, которыми пользовались украинские компании и платили за это бюджету 100 млн грн ежегодно. Для сравнения, «Рисоил -Херсон» платит бюджету Украины всего 12 млн грн в год за пользование портом. Другими словами, за 12 млн грн концессионного платежа грузины захотели  лишить бюджет страны  100 млн грн налогов от пользователей якорных стоянок. Подробнее тут. 

К «Индустриальной группе Грузии» непосредственное отношение имеет глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. На фото ниже он вместе с главой этой группы Давидом Бежуашвили.

Его родной брат Гела Бежуашвили был начальником разведки Грузии при Президенте Михаиле Саакашвили, пока Давид обзаводился крупными активами ( Ткибульский уголь и Кутаисский автозавод Источник) Также в группе приближенных к Саакашвили первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, бывший прокурор в Грузии. 
Сам Арахамия не скрывает, что лично ходатайствовал перед Президентом Украины Владимиром Зеленским о возобновлении украинского гражданства Михаилу Саакашвили. 
 
«Я говорил, что его как-то несправедливо депортировали, так нельзя делать с гражданами Украины ( под гражданами Украины Арахамия имеет ввиду бежавшего от уголовного преследования Грузии грузина  Михаила Саакашвили - ред), никакими, особенно таким ярким», - сказал Арахамия в эфире. 
 
Стоит отметить, что благодаря Арахамии и возобновлению гражданства Украины Михаилу Саакашвили власти   Грузии  не могут экстрадировать своего бывшего президента на родину  и привлечь его к уголовной ответственности.
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