ВОЙНА В Украине Высший антикорсуд Украины конфисковал машину, права на музыку и тексты Таисии Повалий

2024-10-24 10:27

Высший антикоррупционный суд принял решение в отношении бывшей народной артистки Украины Таисии Повалий, взыскав в доход государства несколько ее активов.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к бывшей народной артистке Украины (лишена звания в 2015 году) и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 закона Украины О санкциях", - говорится в сообщении ВАКС в телеграмм-канале в среду.

Согласно решению суда, конфискованы автомобиль BMW, травматический пистолет украинского производства и права на музыку и тексты к девяти песням, среди которых Обниму тебя, Ангелы-хранители, Нажавжди и другие.

Санкции были применены в соответствии с иском Министерства юстиции Украины, а также на основании закона Украины О санкциях. Повалий была лишена звания народной артистки еще в 2015 году.

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