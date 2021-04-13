Политика Бортник рассказал о деталях касаемо концентрации российских войск на границе

2021-04-13 19:20

 

30 марта Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил о возможности вторжения со стороны РФ. В последнее время в мировых СМИ данная тема имеет широкую огласку. Страны выступают с призывом к России отвести войска.

Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о вероятности вторжения и деталях касаемо концентрации российских войск на границе.

«С российскими войсками на границе с Украиной очень интересный вопрос, потому что с одной стороны, да, их сейчас там намного больше, нежели во все предыдущие времена, даже если сравнивать с 2014-2015 годом. Потому что в 2014 году Россия, считая Украину дружественной страной, вообще фактически не держала войск на границе, а Украина не держала войск на границе с Россией», - отметил Бортник.

По словам эксперта, после 2014 года Россия на границе с Украиной начала создавать новые военные структуры. Это вызвано тем, что отношения между странами испортились. Россия укрепляет свои позиции, так как с Донбасса до Москвы недалеко и нужна определенная страховка.

«Целую неделю мы жили под заголовки, что Россия создала огромные военные лагеря на границе с Украиной. Но если посмотреть, то эти лагеря созданы в 170 километрах, под Воронежем. Это далековато, особенно для тяжелой техники с целью применить её в Украине. Да, это возможно, но это очень далеко», - подчеркнул политолог.

По мнению Бортника, лагеря находятся далеко от Украины, следовательно Россия не сможет оперативно ввести войска. А с учетом существующих систем наблюдения, спутниковой связи и дронов это невозможно сделать внезапно.

 «Хуже всего во всей этой ситуации, что вот эта «игра мускулами» не приводит к активизации переговоров. Все переговоры, которые на прошлой неделе состоялись, оказались неуспешными», - подчеркнул ведущий.
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