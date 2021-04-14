Детали Эстонское издание обвинило Зеленского в эскалации конфликта на Донбассе

2021-04-14 14:50

Анализируя причины обострения конфликта на востоке Украины, крупнейшая эстонская общественно-политическая газета Postimees подчеркивает, что в Эстонии опасаются последствий стягивания военной техники на границах Украины.

Издание отмечает, что разрушительные последствия эскалации военных действий на Донбассе, а также развертывания войск вдоль украинской границы, которое может перерасти в полномасштабную войну, коснутся не только Украины, а и ближайших "соседей". При этом причиной обострения украинского конфликта, по мнению Postimees, являются недавние действия Зеленского, направленные против оппозиции.

"Причиной могут быть политические решения, принятые президентом Украины Владимиром Зеленским в последние месяцы", - пишет эстонская газета, уточняя, что речь идет о закрытии трех оппозиционных телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK) и введении санкций в отношении политического оппонента Владимира Зеленского председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, популярность которого в последнее время значительно выросла.

"Один из способов замедлить это развитие - разжечь замороженный конфликт на востоке Украины или даже создать новые горячие точки", - предполагает издание.

Также, по мнению эстонской газеты, вероятность полномасштабной войны возрастет, "особенно если западные страны во главе с США будут готовы решительно поддержать Украину".

В публикации отмечается, что происходящее на границах Украины, "не является хорошим решением для Эстонии, и мы должны учитывать это при обеспечении нашей безопасности", - подытожили в Postimees.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

"Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными", - подчеркнул парламентарий.

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