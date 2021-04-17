Детали "Бабель": На границе с Украиной десятки тысяч российских солдат и много техники. Это третья мировая? Почему сейчас? Что вообще происходит?

2021-04-17 14:55

В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а через пять дней их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.

Россия вновь запустила и машину пропаганды. На российских телеканалах заявляли, что Украина готовится силой возвращать оккупированные "ЛНР" и "ДНР" территории, а позднее заговорили, что украинские военные готовятся возвращать аннексированный Крым. Теперь на российских каналах обсуждают, какие украинские города лучше бомбить. Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на территории Украины США должны разместить свои ракеты Patriot. А директор ЦРУ считает, что концентрация российских войск достаточна для вторжения в Украину. Все это значит, что начнется третья мировая? "Бабель" спокойно отвечает на пять вопросов о возможной новой войне.

Сколько российских военных на границе с Украиной?

В 2021 году военные России и Беларуси запланировали рекордное количество учений. Они должны были пройти в августе и сентябре, но подготовка к ним началась раньше ― Россия начала стягивать войска к границам с Украиной в начале марта. В рамках якобы учений военных, боевые машины и самолеты перебросили в оккупированный Крым.

По словам начальника Главного управления разведки Украины Максима Буданова, в начале марта рядом с украинской границей Вооруженные силы России развернули две армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, в готовности находились 28 батальонных тактических групп на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях. Всего — 89 тысяч человек. По словам главы Минобороны Украины Андрея Тарана, к 20 апреля их число должно возрасти до 110 тысяч.

По оценкам украинской разведки и спикера Белого дома Дженнифер Псаки, такого количества войск РФ на границах с Украиной не было с 2014 года, когда началась война на Донбассе.

В ответ на стягивание российских войск Украина в марте провела учения десантников в Херсонской области. А сейчас в Херсонской, Харьковской и пограничных областях начинаются масштабные антитеррористические учения с участием СБУ, Нацполиции, пограничников, Нацгвардии.

Когда это все опять началось?

Новая волна информационных атак на Украину началась сразу же после инаугурации президента США Джо Байдена.

Во время избирательной кампании Байден открыто назвал Россию главным врагом США, говорил, что санкции против России должны действовать, пока она не вернет Крым, обещал предоставить Украине летальное оружие и поддерживать реформы.

Пятого февраля 2021 года американский президент выступил со своей первой внешнеполитической речью, в ней он сказал, что прошло время, когда США не замечали агрессивных действий России. Через полторы недели в интервью ABC Байден назвал Путина убийцей.



Российский журналист Константин Эггерт считает, что такие слова Байдена сильно ударили по самолюбию Путина. Уже через три дня после заявления Байдена пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военная помощь США провоцирует внутренние репрессии и агрессивную политику в отношении решения вопроса Донбасса. А секретарь Совбеза России Николай Патрушев привел в пример Фултонскую речь Уинстона Черчилля в мае 1946 года. "Тем самым положили начало холодной войне", — сказал Патрушев.

А что говорят США и при чем тут президент Джо Байден?

Двадцатого марта российский МИД заявил, что американский президент Джо Байден отказался разговаривать с Путиным, чтобы обсудить текущие проблемы. Россия продолжила стягивать войска к границе с Украиной.

В начале апреля российские СМИ сообщили, что якобы на окраине Донецка украинский дрон сбросил гранату и в результате взрыва погиб мальчик. Глава Госдумы РФ Владислав Володин тут же заявил, что Украину надо исключить из Совета Европы. А позднее Путин стал говорить о том, что Россия не допустит повторения Сребреницы

На самом деле никакого дрона не было, инцидент произошел глубоко в тылу оккупированных территорий в районе села Александровское. Мальчик действительно погиб, но он подорвался на мине или гранате, которую его родственники хранили дома. Как говорили жители Александровского, дедушка мальчика принес гранату домой еще в 2014 году.

По словам корреспондента украинского агентства УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, в последнее время на российских телеканалах в открытую обсуждают возможность нанесения ударов по украинским городам. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этом, сказал, что такие заявления не имеют никакого отношения к официальной позиции Кремля.

После этого, 13 апреля, Джо Байден согласился встретиться с Путиным на нейтральной территории, чтобы обсудить, в том числе, Украину. Уже 15 апреля Байден ввел против России новые санкции, а из США выслали десять дипломатов. В комментарии Белого дома говорится, что США будут накладывать на Россию санкции, если она продолжит свои дестабилизирующие международные действия. Среди таких действий в Белом доме назвали подрыв безопасности в странах, важных для нацбезопасности США, а также нарушение принципов международного права, в том числе касающихся территориальной целостности государств.

При чем тут НАТО?

Сближение Украины и НАТО всегда раздражало Россию. В стратегии нацбезопасности России за 2015—2020 годы прямо сказано, что НАТО создает угрозу ее национальной безопасности. Еще в 2008 году Киев надеялся получить План действий для членства в НАТО. Но из-за давления пророссийских сил внутри страны, а главное — из-за давления Путина на страны НАТО

В 2008 году российский "КоммерсантЪ" со ссылкой на близкий к Путину источник рассказывал, что на заседании Комиссии Россия—НАТО Путин заявил, что Москва воспринимает приближение НАТО к российским границам как реальную угрозу интересам России. "Украина — это даже не государство", — говорил он и намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, она прекратит существование. Уже тогда, как утверждал "КоммерсантЪ", он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины. план так и не предоставили.

После того как Россия оккупировала Крым и отдельные части Донецкой и Луганской областей, в Украине снова заговорили о вступлении в НАТО. В марте 2018 года Альянс назвал Украину страной-аспирантом.

А в сентябре 2018 года парламент ввел в Конституцию евроатлантический курс страны. В июне 2020 года Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Она предусматривает более тесные отношения с НАТО: политические консультации по вопросам безопасности, доступ к программам учений, обмен информацией. Но уже в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен План действий для членства в НАТО.

Особенно много о ПДЧ стали говорить с начала этого года на всех уровнях: будь то премьер-министр, глава Верховной Рады или президент — все при общении с руководством НАТО говорили о том, что Украине нужен ПДЧ.

В этом году должен состояться Саммит стран НАТО, и Украина надеется, что именно на нем нам могли бы предоставить ПДЧ. Но, по словам главы центра "Новая Европа" Алены Гетманчук, скорее всего, этого не произойдет. Генсек НАТО утверждает, что Украина еще должна провести реформы. Несмотря на это, в России снова начали угрожать. Спикер МИД Мария Захарова 9 апреля заявила, что "гипотетическое вступление Украины в НАТО [...] может привести к необратимым последствиям для украинской государственности".

Что говорит украинская разведка и ЦРУ

Глава разведки Максим Буданов и министр обороны Андрей Таран говорят, что Россия может напасть по нескольким причинам.

- Увеличить давление на Украину, чтобы уменьшить прогресс реформ и помешать евроатлантическим стремлениям страны.

- Решить вопрос с поставками воды в оккупированный Крым. Для этого необходимо захватить часть территории южных областей Украины.

- Спровоцировать украинскую армию на военные действия на Донбассе и потом обвинить Украину в нарушении договоренностей. После этого Россия увеличит свое присутствие на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях

- Ответить на учения Defender Europe и усилить боеготовность для российских стратегических учений "Запад-2021".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Россия сконцентрировала войска в Крыму и около украинской границы, чтобы запугать руководство Украины и отправить некие сигналы в США. "Кроме того, эта концентрация сил достигла уровня, когда их можно использовать и для ограниченных по масштабам вторжений", — заявил Бернс.

Источники "Бабеля" в военных структурах не исключают возможного нападения со стороны России, однако пока РФ не готова к открытой агрессии. Еще один собеседник "Бабеля" говорит, что в военном плане Россия полностью готова к нападению, но готова ли она политически — неизвестно.

Алена Гетманчук считает, что Россия создает видимость угрозы, чтобы сделать невозможным расширение НАТО. "Если НАТО покажет, что такая тактика не работает, у России исчезнет смысл создавать такие угрозы".