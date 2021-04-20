Детали Нардеп Бужанский обратился в Минюст по поводу незаконного назначения на пост начальника управления СБУ в АРК Кулинича

2021-04-20 19:48

 

Депутат фракции Слуги Народа Максим Бужанский обратился в правоохранительные органы и Министерство юстиции по поводу незаконного назначения на пост начальника управления СБУ в АРК Олега Кулинича.

Депутат указывает, что с 01.08.1989 по 01.05.1994 Кулинич обучался в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ Российской Федерации. В этот же период он проходил воинскую службу в органах контрразведки России.

Депутат спрашивает, насколько соответствует государственным интересам, что вопросы оккупированной территории в СБУ курирует выпускник академии ФСБ России и бывшей офицер контрразведки ФСБ Российской Федерации.

Кроме того, депутат потребовал от Минюста люстрационной проверки чиновника, в связи с требованиями Закона об очищении власти, запрещающего работать на государственной службе выпускникам российских вузов КГБ и ФСБ.

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Детали

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