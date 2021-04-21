Детали Путин пригрозил Зеленскому скорой расправой. И зе-видосики ему не помогут - Потемкин

2021-04-21 17:10

"Пожалеют о содеянном так, как никогда раньше не жалели", - таким будет ответ тем, кто пересечет "красную черту" по отношению к Путину и к России. Это цитата из обращения Путина российскому Федеральному собранию.

От Путина ожидали какого-то громкого заявления по ситуации с Украиной. Но, по факту, президент РФ Украину упомянул только два раза, и то в контексте Януковича и Лукашенко.

То самое – громкое заявление Путина по отношению к Украине – вот это. Про красную черту и возмездие.

Зеленский давно вывел Путина из себя, а сделать это сложно. Кремль полностью исключил Зеленского в качестве переговорщика, с ним не садятся за стол переговоров. Зеленский, который еще два года назад олицетворял собой желание населения Украины достичь мира, сегодня является символом войны, националистов, обстрелов Донбасса и предчувствия большой войны.

Зеленский начал уголовное преследование против кума Путина – Виктора Медведчука. Зеленский лишил медиа-поддержки партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», с лидерами которой Путин неоднократно проводил встречи. Зеленский не дал населению Украины российскую вакцину «Спутник V». Зеленский ввел в состав переговорщиков по Донбассу ярых националистов, которые ненавидят Россию.

Зеленский перешел все те самые «красные черты», о которых сегодня говорил Путин. А значит, «ответ России будет быстрым, асимметричным и жестким". Зеленскому стоит ожидать ответ каждый день. И он будет жестким.

Александр Потемкин

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Детали

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