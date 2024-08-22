ВОЙНА В Украине Сырский доложил Зеленскому, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Курщине

2024-08-22 16:48

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, который посетил Сумскую область, что Вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт Курской области РФ.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Посетил приграничье Сумщины и провел совещание с Главнокомандующим Сырским и начальником Сумской военной администрации".

Детали: По словам Зеленского, Сырский доложил, что в определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт. Также защитники имеют пополнение обменного фонда.

Также главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и в частности на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.